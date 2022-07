Twitter remove mais de 1 milhão de contas falsas por dia; número representa menos de 5% do total de usuários

Empresa disse que é impossível deletar todas as contas spam e afirma que políticas de combate são focadas em comportamento

Pixabay/PhotoMIX-Company Contas de spam, calculadas trimestralmente, representam menos de 5% da base de usuários



Mais de 1 milhão de contas falsas são removidas diariamente pelo Twitter. De acordo com a empresa, as contas de spam, calculadas trimestralmente, representam menos de 5% da base de usuários. Os dados foram divulgados pela plataforma nesta quinta-feira, 7, durante videoconferência com a imprensa. Na oportunidade, o Twitter afirmou que o combate a este tipo de conta é focado em comportamento. Entre eles estão conteúdos de spam, uso de contas falsas e práticas de manipulação da plataforma. No entanto, a empresa disse que é impossível deletar todas as contas spam. Em relação às análises, o Twitter disse que são realizadas por revisores humanos, que avaliam se o usuário é ou não falso. O trabalho é com base no nome, foto dos usuários e frequência de publicações, além da verificação do endereço de IP, número de telefone e outras informações da conta.