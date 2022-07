Influenciadora digital morre em acidente de trânsito em Santa Catarina

Dançarina de hip hop e modelo, Desirée Almeida era de Itajaí e somava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@desireealmeida_ No TikTok, onde ficou conhecida, Desirée Almeida acumulava mais de 1,1 milhão de fãs



A influenciadora digital, Desirée Almeida morreu, aos 21 anos, na noite desta quarta-feira, 6, após se envolver em um acidente de trânsito em Santa Catarina. A vítima dirigia uma motocicleta quando colidiu na lateral de um caminhão na BR-101, no trecho da cidade de Itapema. Dançarina de hip hop e modelo, ela era de Itajaí e somava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. No TikTok, onde ficou conhecida, Desirée acumulava mais de 1,1 milhão de fãs. O corpo da influenciadora digital é velado desde às 16 horas na capela “A” da funerária São Pedro, em Itajaí. O sepultamento está marcado para sexta-feira, 8, no mesmo local.