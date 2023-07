Ucrânia aciona defesa aérea em Odessa após término do acordo de grãos

Província litorânea abriga os terminais marítimos que escoavam os grãos ucranianos para o Mar Negro

OLEKSANDR GIMANOV / AFP Porto de Odessa é importante para o abastecimento de grãos



A Ucrânia ativou, nesta terça-feira, 18, (noite de segunda em Brasília), as defesas aéreas na província litorânea de Odessa, anunciaram as autoridades, horas depois do fim do acordo com a Rússia para a exportação de cereais pelo Mar Negro. Odessa abriga precisamente os terminais marítimos de onde partiam os grãos ucranianos em virtude deste acordo fechado com mediação de Turquia e ONU. “Odessa. Os trabalhos de combate da defesa aérea continuam”, disse Serhiy Bratchuk, porta-voz militar na província, no Telegram. A Rússia estava “atingindo o sul da Ucrânia com ataques de drones”, acrescentou o chefe da administração militar da província, Oleh Kiper, também no Telegram. O comando de operações do sul da Ucrânia também afirmou que a Rússia atacava “as províncias do sul com aparelhos de assalto não tripulados”. Soaram alertas de ataques aéreos nos oblasts (províncias) de Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovogrado e Cherkasy.

*Com informações da AFP