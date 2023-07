Grupo Wagner anuncia fechamento de sua principal base na Rússia

Segundo um dos integrantes, o local deve parar de funcionar no dia 30 de julho; nova coluna do grupo chega, composta com mais de 100 carros, caminhões e ônibus chegou em Belarus

HANDOUT / TELEGRAM @CONCORDGROUP_OFFICIAL Membros do grupo Wagner acenando com a bandeira nacional outro integrante carregando a bandeira do grupo



O grupo mercenário russo Wagner anunciou, nesta segunda-feira, 17, o fechamento de sua principal base na Rússia, situada em Molkino, na região de Krasnodar, no sul do país. A informação foi divulgada por um membro do grupo, em vídeo publicado no Telegram. “Estamos retirando as bandeiras da Rússia e da empresa militar privada Wagner de nossa base em Molkino. A base deixa de existir. Wagner está partindo para outros locais”, disse. Um outro integrante que aparece na gravação disse que base será fechada no dia 30 de julho. Por outro lado, o projeto de pesquisa bielorusso Gayun, responsável por monitorar a atividade militar em Belarus, relatou a chegada de uma nota coluna do grupo no pais, que conta com mais de 100 carros, caminhões e ônibus. O grupo chegou em sua nova base situada próxima da cidade de Osipovichi. É terceira coluna do Wagner a chegar no país. Segundo o Gayun, “tudo indica que não será a última”. O país já havia confirmado na semana passada que alguns instrutores do grupo estavam no país. De acordo com o Ministério da Defesa de Belarus, os integrantes teriam começado a treinar as tropas locais. Na semana passada, Belarus ratificou um acordo assinado com a Rússia sobre a criação e operação de centro de treinamento conjuntos. Não há informações concretas sobre o futuro do Wagner no país, nem um número aproximado de integrantes que atuarão em Belarus.

*Com informações da agência EFE