Ucrânia acusa Rússia de lançar mísseis da central nuclear de Zaporizhia

Cerca de 500 soldados de Moscou permanecem na região controlando a usina; presidente da operadora ucraniana de energia nuclear diz que situação é ‘extremamente tensa’

Zaporizhzhia NPP / ESN / AFP Autoridades da Ucrânia acusam a Rússia de implantar lançadores de mísseis na central nuclear de Zaporizhia



Autoridades da Ucrânia acusam a Rússia de implantar lançadores de mísseis na central nuclear de Zaporizhia para disparar contra as regiões de Nikopol e Dnipro, atacadas na madrugada deste sábado, 16. “Os ocupantes russos instalaram sistemas de lançamento de mísseis no território da central nuclear de Zaporizhia”, disse Petro Kotin, presidente da Energoatom, operadora ucraniana de energia nuclear. Segundo ele, a situação na planta nuclear é “extremamente tensa” e piora a cada dia. “Os ocupantes estão trazendo seu maquinário, incluindo os sistemas de mísseis, com os quais atacaram o outro lado” do rio Dnipro e “o território Nikopol”, relatou, acrescentando que cerca de 500 soldados russos permanecem controlando a usina, que é a maior central nuclear da Ucrânia. Na madrugada deste sábado, mísseis de Moscou atingiram prédios residenciais em Nikopol, matando duas pessoas e danificando 12 edifícios, além de uma escola e uma universidade, afirmou o governador regional de Dnipro, Valentin Reznichenko. Próximo a Kharkiv, o governador Oleh Synyehubov também anunciou um ataque com mísseis durante a noite, que causou a morte de três pessoas.

*Com informações da AFP