Segundo ONG britânica, Paul Urey foi capturado em 10 de abril durante uma missão humanitária; mãe da vítima diz que filho tinha diabetes e precisava de insulina

Yuri KADOBNOV / AFP Paul Urey estava sendo mantido na prisão em Donetsk, controlada por separatistas pró-Rússia



Um britânico capturado por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia durante uma missão humanitária morreu na prisão. A morte aconteceu no dia 10 de julho, mas só foi divulgada pelas autoridades locais nesta sexta-feira, 15. Paul Urey foi capturado em 10 de abril e, segundo sua mãe, sofria de diabetes e precisava de insulina. A autoridade separatista de direitos de Donetsk, Daria Morozova, assegurou que Paul era um mercenário e não um trabalhador, mas garantiu que ele recebeu tratamento. “Apesar da gravidade de seus crimes, Paul Urey recebeu cuidados médicos adequados. Apesar disso, e como resultado de seu diagnóstico e estresse, ele morreu em 10 de julho”, disse Morozova. Segundo uma organização sem fins lucrativos, a Presidium Network, dois trabalhadores, incluindo Urey, foram capturados enquanto tentavam resgatar uma mulher e duas crianças. Morozova afirmou no Telegram que as autoridades britânicas sabiam que Urey estava detido, mas não fizeram nada por ele, e acusou os britânicos de conduzirem “operações militares e trabalhado no recrutamento e treinamento de mercenários para as gangues armadas ucranianas”.

*Com informações da AFP