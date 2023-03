Ucrânia ativa alerta aéreo em todo seu território, segundo imprensa local

Alerta foi enviado no início da noite e horas depois, Rússia lançou mísseis no oeste da Ucrânia

Oleksandr Gimanov/AFP Guerra entre Ucrânia e Rússia já dura mais de um ano sem perspectivas de encerramento



A Ucrânia ativou nesta quinta-feira (data local) um alerta aéreo em todo seu território, que pode estar relacionado com o lançamento de mísseis russos ou um ataque de drones, segundo relatou a imprensa local. Embora inicialmente o alerta tenha sido ativado em várias regiões, depois das 2h30 (horário local, 21h30 de Brasília) foi anunciado um alerta aéreo geral em todo o país, segundo publicou a agência de notícias ucraniana “Ukrinform”. “De acordo com dados preliminares, o alerta aéreo pode estar relacionado com o lançamento de drones e mísseis kamikaze do território russo”, acrescentou a agência. Após o alerta, a Rússia disparou uma onda de mísseis em direção às cidades do oeste da Ucrânia, perto da fronteira da Polônia. O chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, pediu via Telegram que o alarme não seja ignorado em nenhuma circunstância. Os confrontos atuais se concentram na região de Bakhmut e os moradores relutam em deixar suas casas.

*Com informações da EFE