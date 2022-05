Ucrânia bombardeia Rússia e deixa ao menos uma pessoa morta e seis feridas

Ataque aconteceu na Vila de Solokhi, em Belgorod; autoridade informou que a população será levada para um local seguro sob a liderança do chefe do distrito

Handout / Russian Emergencies Ministry / AFP Bombeiros trabalhando para extinguir um incêndio, realizado no dia 1 de abril, em um depósito de combustível da Rosneft na cidade de Belgorod



Ao menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas após um bombardeiro ucraniano na Rússia, realizado nesta quarta-feira, 11. O ataque aconteceu na Vila de Solokhi, em Belgorod, de acordo com o governador da região, Vyacheslav Gladkov. “Há uma destruição parcial de um prédio residencial. A fumaça principal vem dos juncos que crescem fora do assentamento. Os bombeiros já estão no local”, informou a autoridade por meio do Telegram. “A população da aldeia de Solokhi será levada para um local seguro sob a liderança do chefe do distrito, Vladimir Pertsev, e do chefe do Ministério regional de Situações de Emergência, Sergey Potapov”, acrescentou. A Ucrânia ainda não se posicionou sobre o ataque. As autoridades de regiões russas vizinhas à Ucrânia acusaram em diversas ocasiões as forças de Kiev de realizar ataques em território russo. Em abril, o próprio Gladkov afirmou que helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de combustível em Belgorod.