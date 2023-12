Ucrânia celebra seu 1º Natal em 25 de dezembro após mudança para se afastar da Rússia

Após séculos de comemoração em 7 de janeiro, o país alterou a data natalina e se alinhou à Europa

EFE/EPA/FILIP SINGER Presidente Volodymyr Zelensky mencionou a mudança em seu discurso de Natal, destacando a importância de celebrar a data como uma nação unida



O Natal chegou mais cedo na Ucrânia este ano, sendo comemorado pela primeira vez nesta segunda-feira, 25. Após séculos de comemoração em 7 de janeiro, seguindo o calendário da Igreja Ortodoxa Ucraniana, a data foi oficialmente alterada para 25 de dezembro. A mudança representa um passo em direção à Europa e uma quebra com a tradição russa, estando intimamente ligada à guerra no Leste Europeu, que completa dois anos em fevereiro de 2024. A Igreja Ortodoxa Ucraniana decidiu que os feriados devem ser celebrados de acordo com o calendário pelo qual as pessoas vivem suas vidas diárias, e não de acordo com o calendário juliano usado pela igreja russa. O presidente Volodymyr Zelensky mencionou a mudança em seu discurso de Natal, destacando a importância de celebrar a data como uma nação unida.