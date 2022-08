Ucrânia contabiliza 379 crianças mortas e outras 733 feridas durante a guerra

Número foi contabilizado desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, mas ainda pode ser maior, pela subnotificação

REUTERS/Dmytro Smolienko Terra ucraniana arrasada após bombardeio russo



A Procuradoria-Geral da Ucrânia contabilizou neste domingo, 28, 379 crianças ucranianas mortas e outras 733 feridas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, segundo um comunicado da Procuradoria publicado no Telegram. “Na manhã de 28 de agosto de 2022, mais de 1.112 crianças foram afetadas na Ucrânia como resultado da agressão armada em larga escala da Federação Russa. De acordo com dados oficiais de promotores de menores, 379 crianças morreram e mais de 733 ficaram feridas”, diz o comunicado. A Procuradoria-Geral garante, no entanto, que os dados “não são definitivos, pois estão sendo investigados nas áreas de hostilidades, áreas ocupadas temporariamente e libertadas”. De acordo com informações da Procuradoria publicadas pela agência de notícias ucraniana “Ukrinform”, o maior número de crianças mortas e feridas foi registrado na região de Donetsk, com 388; seguida da região de Kharkiv, com 202, e da região de Kiev, com 116.

De acordo com os dados divulgados na Ucrânia, o resto das crianças mortas ou feridas correspondem à região de Chernigov (68), a região de Mykolaiv (67), a região de Lugansk (61), a região de Kherson (55) e a região de Zaporizhzhya (44). A “Ukrinform” recorda na sua informação que na última sexta-feira morreram duas crianças de 8 anos e 1 ano e 8 meses, em consequência de um bombardeio na infraestrutura residencial da aldeia de Kamianka, distrito de Pology, região de Zaporizhzhya. Durante a guerra, segundo a Ucrânia, 2.328 instituições de ensino foram danificadas pelos bombardeios russos diários. Destes, 289 foram completamente destruídas.

*Com informações da EFE