Ucrânia deixará de ser atacada quando parar de resistir, afirma Putin

Presidente da Rússia revelou sua posição após conversa com Tayip Erdogan, líder turco

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 06/03/2022 Vladimir Putin afirma que só irá deixar de atacar a Ucrânia no momento em que o país parar de resistir



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, revelou neste domingo, 06, uma conversa por telefone com o presidente da Turquia, Tayip Erdogan, e revelou que a Ucrânia só deixará de ser atacada pelo Exército do Kremlin quando deixar de resistir aos avanços russos. “As operações militares na Ucrânia só vão terminar se as exigências da Rússia forem atendidas e se a Ucrânia parar de lutar”, informou parte do comunicado. Putin também ressaltou que está disposto a negociar com o governo de Volodymyr Zelensky, desde o ucraniano adote uma “abordagem mais construtiva”. Neste domingo, a guerra chega ao seu 11º dia consecutivo de conflito. Uma nova rodada de negociações para o cessar-fogo nesta segunda-feira.