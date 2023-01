Ucrânia desafia internautas a encontrarem snipers camuflados

Guarda Nacional ucraniana compartilhou fotos de atiradores camuflados em sua rede social e pediu ajuda para encontrá-los

Reprodução/Twitter/@ng_ukraine Atiradores ucranianos camuflados na neve em meio a guerra com a Rússia



Em meio a guerra com a Rússia, que está prestes a completar onze meses, a Guarda Nacional ucraniana utilizou as redes sociais no último dia 17 desafiar os internautas para encontrar atiradores de elite. A publicação, no entanto, se referia a localizar os profissionais que estavam escondidos em uma imagem. “Tarefa de atenção. Encontre o #sniper”, escreveram na publicação que rendeu várias interações de pessoas participando da ‘brincadeira’. Os atiradores a qual eles se referiam são da própria Ucrânia e estão camuflados em meio a neve que toma conta do país por causa do intenso inverno. O post da Guarda Nacional teve mais de 100 mil visualizações. Os atiradores, também conhecidos como snipers, costumam acertar alvos a uma distância de até 3,5 km. Atualmente, o maior atirador de elite da história é o finlandês Simo Häyhä, também conhecido como “Morte Branca”. Ele se escondia em temperaturas entre -40 ºC e -20 ºC na floresta para emboscar soldados soviéticos. Estima-se que ele tenha matado cerca de 500 pessoas durante a Guerra de Inverno (1939-1940), entre a Finlândia e a União Soviética