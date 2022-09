Ucrânia destruiu mais de 2 mil tanques e 250 aviões russos, diz Zelensky

Presidente ucraniana destacou a resistência do país nos 200 dias do conflito no Leste Europeu em seu tradicional discurso noturno

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Volodymyr Zelensky reunido com militares ucranianos



A Ucrânia destruiu mais de 2 mil tanques, 4,5 mil veículos de combate blindados, 250 aviões e 200 helicópteros russos desde o início da guerra, anunciou neste domingo, 11, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No seu habitual discurso noturno, desta vez sobre os 200 dias de guerra, o líder do país disse que as forças armadas da Ucrânia também destruíram mais de 1 mil sistemas de artilharia, outros 1 mil drones, 15 navios e barcos e “milhares de outras peças de equipamento inimigo”. “Hoje todos veem e tomam nota” das ações do Exército ucraniano “no norte, sul e leste da Ucrânia”, disse Zelensky, para quem “o mundo está chocado” e “o inimigo está em pânico”. Os defensores da Ucrânia, “todos aqueles que têm estado de pé corajosamente durante 200 dias”, são a razão pela qual o país está “de pé”, disse ele. “Fortes, e é por isso que somos livres. Inquebráveis, e é por isso que somos independentes. Os nossos combatentes, que heroicamente contiveram o inimigo, e agora não se contêm. E expulsam os ocupantes do norte, do sul e do leste. Em todas as direções, mas movendo-se numa só direção: em frente e em direção à vitória”, declarou. Ainda no discurso aos militares ucranianos, o presidente garantiu que “o caminho para a vitória é difícil”, mas está confiante de que eles são capazes de alcançá-lo. “Vocês chegarão à nossa fronteira, a todas as seções da mesma. Verão as nossas fronteiras e as costas dos nossos inimigos”, comentou o mandatário.

*Com informações da EFE