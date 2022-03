Ucrânia diz a civis que se preparem para bombardeios russos indiscriminados

Tropas de Vladimir Putin vêm intensificando os ataques em áreas civis, principalmente nas cidades sitiadas de Mariupol e Kharkiv

Sergey BOBOK / AFP Prédio pega fogo após ataque em Kharkiv



Os militares da Ucrânia disseram nesta terça-feira, 22, que os civis do país devem se preparar para mais bombardeios russos indiscriminados contra a infraestrutura crítica. O comunicado ainda apontou que as forças da Rússia devem continuar usando “armas de alta precisão e munições indiscriminadas”. O porto de Mariupol, no sul, tornou-se um ponto focal do ataque da Rússia e está em grande parte em ruínas com corpos caídos nas ruas, mas os ataques também foram intensificados na última segunda, 21, na cidade de Kharkiv. Até o momento, o exército de Vladimir Putin não conseguiu capturar nenhuma grande cidade ucraniana em quase um mês desde o início da invasão e está recorrendo, cada vez mais, à destruição maciça de áreas residenciais com ataques aéreos, mísseis de longo alcance e artilharia.

*Com informações da Reuters