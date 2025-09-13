Polônia confirma começo de nova iniciativa militar da Otan

Ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, descreveu o desempenho das forças aliadas na noite de 9 para 10 de setembro, após a violação do espaço aéreo polonês por drones russos, como ‘impressionante’

EFE/EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Kosiniak-Kamysz acrescentou que os últimos dias foram 'um teste'



A Polônia confirmou neste sábado (13) o início da nova iniciativa militar Sentinela Oriental, anunciada na sexta-feira passada pelo secretário-geral da Otan, Mark Rutte, com o objetivo de reforçar a defesa do flanco oriental da Aliança, após a invasão do espaço aéreo polonês por drones russos na noite de terça-feira.

“A operação Sentinela Oriental da Otan, que defenderá, junto com nossos aliados, a segurança da Europa, já começou”, disse o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, em uma mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).

O ministro descreveu o desempenho das forças aliadas na noite de 9 para 10 de setembro, após a violação do espaço aéreo polonês por drones russos, como “impressionante”, enfatizando a “interoperabilidade, operacionalidade” e a “excelente combinação de capacidades”.

“Agradeço a todos que participaram: a Força Aérea da Holanda, nossos aliados na Itália e na Alemanha, e todos aqueles que declararam seu apoio, liderados pelos Estados Unidos, os países nórdicos e bálticos, toda a Europa Ocidental, a França e o Reino Unido. Obrigado a todos aqueles que estão comprometidos com nossa causa comum”, enfatizou.

Kosiniak-Kamysz acrescentou que os últimos dias foram “um teste”, também para a eficácia, a capacidade operacional e a força do Exército polonês, para a eficácia da Aliança Atlântica, da União Europeia e da resistência à guerra híbrida que está sendo travada todos os dias na Polônia, contra a segurança das famílias polonesas, contra o lar polonês, contra a paz nesta parte do mundo.

“Se alguém acredita que a guerra não lhe diz respeito, que os ataques no ciberespaço ou a desinformação não lhe dizem respeito, a noite de terça para quarta-feira, 9 e 10 de setembro de 2025, mostrou que tudo o que a Rússia neoimperialista faz ao atacar a Ucrânia também afeta muito diretamente a Polônia, o flanco oriental da Otan e toda a Europa”, analisou.

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia observou em uma declaração publicada na rede social X que “as ações da Otan não se limitam a responder a incidentes isolados”.

“Sentinela Oriental não é apenas uma nova iniciativa, é um sinal claro: as fronteiras da Otan são invioláveis e a segurança dos nossos cidadãos continua sendo uma prioridade”, enfatizou o Comando Operacional, que agradeceu aos Aliados por sua solidariedade com a Polônia e sua decisão de enviar forças em uma resposta concreta que demonstra que a unidade da Aliança se traduz em uma verdadeira defesa de fronteira, observou.

O Estado-Maior do Exército polonês também confirmou o início da operação da Otan com a divulgação de um vídeo mostrando o pouso de um avião de transporte A400 francês na base aérea militar de Minsk Mazowiecki, acompanhado da frase “A Operação Sentinela Oriental começou”. De acordo com o portal polonês “RMF FM”, o avião transportava armas para os caças Rafale, que supostamente já estão na Polônia.

*Com informações da EFE

Publicado por Carol Santos