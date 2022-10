Ucrânia diz ter recuperado áreas de região anexada pela Rússia

Exército ucraniano diz ter assumido o controle de 400 quilômetros quadrados da região de Kherson; outras três áreas também foram anexadas ao território russo

Olga MALTSEVA / AFP Militares russos montam guarda na parte destruída da Ilyich Iron and Steel Works na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, em 18 de maio de 2022, em meio à ação militar russa em andamento na Ucrânia



O governo da Ucrânia informou que recuperou mais e 400 quilômetros quadrados na região da cidade de Kherson, no sul do país, desde o início de outubro. A região está entre as que foram anexadas pelo governo da Rússia na semana passada. “As Forças Armadas da Ucrânia libertaram mais de 400 km2 na região de Kherson desde o início de outubro”, informou Natalia Gumeniuk, porta-voz do Comando do Exército do Sul ucraniano. A área que os ucranianos dizem ter recuperado é quase três vezes maior que a cidade de Kherson. Além dessa região, o governo de Vladimir Putin anunciou a anexação de outras três regiões: Luhansk, Donetsk e Zaporizhzhia. Os russos também informaram que estavam dispostos a utilizar armas nucleares contra quem atacasse as regiões recém-anexadas.

*Com informações da AFP