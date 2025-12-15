Jovem Pan > Notícias > Mundo > Ucrânia e aliados concordam com termos de garantias de segurança

Ucrânia e aliados concordam com termos de garantias de segurança

Trump já descartou a entrada formal da Ucrânia na Otan, contudo, propôs um pacto com mecanismo similar ao da Aliança, sem definir como agiriam em caso de nova agressão russa

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 19h34
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP zelensky e aliados Zelensky reuniu-se pelo segundo dia consecutivo com o enviado especial de Trump

Preste a completar quatro anos da guerra entre Ucrânia e Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou, nesta segunda-feira (15), que houve “avanços reais” na questão das garantias de segurança para o fim da guerra com a Rússia.”Há questões complexas, particularmente as relacionadas ao território […] Para ser honesto, ainda temos posições diferentes”, disse o mandatário ucraniano à imprensa. As diferenças estão relacionadas a possibilidade de Kiev ceder territórios.

Trump considerou inevitável que a Ucrânia cedesse território à Rússia, um resultado inaceitável para Zelensky após quase quatro anos de guerra. A Rússia assinalou que insistirá em suas exigências fundamentais, entre elas as relativas ao território e ao fato de a Ucrânia jamais se juntar à aliança militar do Atlântica Norte. O Kremlin indicou nesta segunda-feira que espera que Washington o informe sobre os resultados das conversas em Berlim.

Zelensky reuniu-se pelo segundo dia consecutivo com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, para tentar pôr fim à guerra iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia, com base em uma proposta apresentada pelo republicano.

O presidente dos EUADonald Trump, disse que falou mais cedo com líderes europeus e que as coisas “parecem estarem indo bem” para a Ucrânia. “A Rússia também está disposta a acabar com guerra”, afirmou, em uma apresentação da Medalha de Defesa da fronteira mexicana. Segundo o republicano, a conversa envolveu os chefes da Alemanha, Itália, Finlândia, França, Reino Unido, Polônia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Também participarão os líderes de Itália, Polônia, Finlândia, assim como os chefes da Otan e da União Europeia. Os Estados Unidos afirmaram que forneceram à Ucrânia garantias sólidas em matéria de segurança semelhantes às da Otan, e expressaram confiança de que a Rússia as aceitaria.

Trump aumentou a pressão sobre a Ucrânia desde que apresentou, em novembro, um plano de 28 pontos para encerrar a guerra. O projeto, no entanto, foi criticado por Kiev e seus aliados por ser favorável demais a Moscou. Desde então, as autoridades de Kiev apresentaram uma contraproposta e Zelensky indicou que seu país estava disposto a abrir mão de seu desejo de aderir à Otan, desde que recebesse em troca garantias sólidas em matéria de segurança.

Trump já descartou a entrada formal da Ucrânia na Otan e alinhou-se a Moscou ao qualificar as aspirações de Kiev de aderir à aliança como uma razão para a invasão russa, contudo, advertiram que a Ucrânia deveria aceitar o pacto, o que proporcionaria, segundo eles, garantias alinhadas ao Artigo 5 da Otan, que considera que um ataque a um aliado é, na verdade, direcionado a todos. “A base desse acordo é, basicamente, ter garantias realmente muito fortes — como as do Artigo 5 [da Carta da Otan] — e também uma dissuasão muito, muito sólida” por meio de armamentos, disse um funcionário sob condição de anonimato.

*Com informações da AFP e Estadão

