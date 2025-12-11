Zelensky admite pela primeira vez que Ucrânia pode perder território
Presidente ucraniano afirma ter entregue aos EUA uma nova versão do plano de paz, com 20 pontos, que trata de segurança, reconstrução e prevê até 800 mil soldados
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira (11) a possibilidade de um referendo para decidir sobre a cessão de territórios à Rússia em um acordo de paz. Ele disse que os ucranianos devem opinar, embora a Constituição impeça a entrega automática das áreas.
Zelensky afirmou ter entregue aos EUA uma nova versão do plano de paz, com 20 pontos, que trata de segurança, reconstrução e prevê até 800 mil soldados. O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que o texto inclui uma proposta de concessões territoriais, mas detalhou apenas que essa decisão é “algo que deve ser respondido principalmente pelo presidente ucraniano e pelo povo ucraniano”.
O líder ucraniano afirmou que a questão territorial segue em debate e citou a retirada de tropas russas de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk. As mudanças feitas pelos europeus buscam corrigir um viés pró-Rússia no plano inicial de Donald Trump. Já o governo Trump pressiona por rapidez e, segundo Zelensky, deu até o Natal para uma posição final dos europeus.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.