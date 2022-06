Bolsonaro diz que pedido de CPI sai na segunda-feira: ‘Vamos para dentro da Petrobras’

Presidente afirmou que articulação foi acertada após conversas com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e com o comandante da Casa, Arthur Lira (PP-AL)

Foto: Isac Nóbrega/PR Declaração foi dada em evento da Igreja Ministério Internacional da Restauração, em Manaus, capital do Amazonas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado, 18, que o pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Petrobras sairá na segunda-feira, 20. De acordo com o mandatário do país, o acerto foi firmado após conversas com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), e com o presidente da Casa, Arthur Lira. Também na segunda, Lira convocou uma reunião de líderes para discutir o que pode ser feito para alterar a política de preços da estatal. A reação da cúpula do Executivo e do Legislativo ocorreu após a petroleira anunciar um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel. O preço do litro da gasolina foi de R$ 3,86 para R$ 4,06, um salto de 5,18% – o último aumento ocorreu há mais de três meses, no dia 11 de março. O do diesel, por sua vez, foi de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro – 14,26% de alta. A mudança entrou em vigor neste sábado.

“Conversei ontem com o líder da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras”, disse. “É inadmissível, com uma crise mundial, a Petrobras se gabar dos lucros que tem”, acrescentou o chefe do Executivo federal. Nesta sexta, a Petrobras perdeu cerca de R$ 27 bilhões em valor de mercado, segundo a plataforma de dados financeiros Economática. Na avaliação de Bolsonaro, a estatal deve perder “outros 30” bilhões na segunda-feira, com a eventual abertura da comissão parlamentar de inquérito. “A Petrobras perdeu R$ 30 bilhões. Acredito que, na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30”, afirmou. “Eles não pensam no Brasil. Virou Petrobras Futebol Clube para seu presidente, diretores, conselheiros e dito minoritários”, seguiu.

As declarações foram dadas em um evento da Igreja Ministério Internacional da Restauração, em Manaus, capital do Amazonas. Bolsonaro foi aplaudido pelo público. O presidente e seus aliados têm criticado a estatal por reajustar os preços diante da alta do petróleo no mercado internacional. Pelo Twitter, Arthur Lira pediu que o presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho, renuncie imediatamente. Para o líder do Centrão, o dirigente “trabalha sistematicamente contra o povo”. A empresa importa combustíveis para suprir a demanda do mercado doméstico, segue desde 2016 os preços internacionais, mas tem espaçado os reajustes.

Como a Jovem Pan mostrou, a reação do mundo político ao reajuste anunciado na manhã da sexta-feira, 17, foi um dos fatores que contribuiu para a queda de mais de 7% das ações da Petrobras – ao longo do dia, os papéis chegaram a cair mais de 10%. O Ibovespa também sofreu queda (2,90%) e encerrou aos 99.824,94 pontos. Essa foi a primeira vez desde 4 de novembro de 2020 que o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou abaixo dos 100 mil pontos – à época, foram registrados 97.866,81 pontos. O dólar, por sua vez, subiu 2,35% hoje e fechou cotado a R$ 5,144.