Ucrânia e Rússia entram em acordo para retirar civis de Mariupol

Após três dias de paralisação, evacuação volta a acontecer; idosos, mulheres e crianças são prioridade

EFE/ Miguel Gutiérrez Desde o começo da guerra, mais de 300 mil pessoas já deixaram a Ucrânia por meio de corredores humanitários



Um corredor humanitário para retirada dos civis de Mariupol, cidade ucraniana devastada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, foi aberto nesta quarta-feira, 20, após um acordo entre os dois países. “Conseguimos chegar a um acordo preliminar sobre um corredor humanitário para mulheres, crianças e idosos”, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. Quem for retirado da cidade portuária vai ser levado para Zaporizhzhya. “Levando em consideração a situação catastrófica em Mariupol, hoje concentramos nossos esforços nesta direção”, acrescentou.

Há três dias nenhum corredor humanitário estava em operação na Ucrânia devido à falta de acordo com Moscou e a intensificação dos bombardeios na região leste – o novo foco de Vladimir Putin e onde está localizado Donbass, local estratégico para as estratégias do líder russo. Segundo o ministério ucraniano de Reintegração, desde 24 de fevereiro, estima-se que mais de 300 mil pessoas deixaram suas cidades através desses corredores. “Desde o início da guerra, o governo ucraniano propôs mais de 340 corredores humanitários”, informou o ministério. “Os ocupantes aceitaram quase 300 e, de fato, 176 funcionaram”, acrescentou. A evacuação de civis em segurança foi acordada pelos dois países durante a segunda rodada de negociações. Mas, apesar do pacto, a Ucrânia acusa a Rússia de ter violado o cessar-fogo ou bloqueado os ônibus de retirada em várias ocasiões, o que Moscou nega.