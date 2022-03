Ucrânia reocupa cidades em até 35 quilômetros a leste de Kiev, aponta Reino Unido

Ministério da Defesa britânico, que monitora o conflito no Leste Europeu desde o início, diz que os ucranianos estão ‘empurrando’ as tropas russas

Sergei SUPINSKY / AFP Soldados ucranianos em patrulha na capital Kiev



O serviço de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, que monitora a guerra entre Ucrânia e Rússia desde o início, apontou nesta sexta-feira, 25, que as forças ucranianas conseguiram reconquistar cidades próximas da capital Kiev até uma distância de 35 quilômetros. O momento, segundo os ingleses, é de recuo das tropas de Vladimir Putin, que estão precisando ser reabastecidas de soldados. “Os contra-ataques ucranianos e as forças russas recuando nas linhas de abastecimento, sobrecarregadas, permitiram à Ucrânia reocupar cidades e posições defensivas até 35 quilômetros a leste de Kiev”, diz a atualização do órgão, publicada nas redes sociais.

Os ingleses ainda preveem que “As forças ucranianas provavelmente continuarão tentando empurrar as forças russas de volta ao longo do eixo noroeste de Kiev para o aeródromo de Hostomel”. Já sobre um outro ponto do campo de batalha, no sul da Ucrânia, o Reino Unido afirma que “As forças russas ainda estão tentando contornar Mykolaiv enquanto procuram dirigir para o oeste em direção a Odesa, com seu progresso sendo retardado por questões logísticas e resistência ucraniana”. O serviço de inteligência britânico já previu movimentos importantes na guerra por meio de seu monitoramento, como a intensificação do conflito na semana passada e o cerco a Kiev.