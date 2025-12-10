Ucrânia envia aos EUA contraproposta de plano de cessar-fogo com Rússia

Kiev já teria enviado o rascunho atualizado

JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL Guerra entre a Ucrânia e a Rússia teve início em 2022



A Ucrânia entregou aos Estados Unidos uma contraproposta ao plano para pôr fim à guerra com a Rússia, informaram à AFP nesta quarta-feira (10) dois funcionários ucranianos.

Kiev “já enviou” o rascunho atualizado, declarou uma das fontes, mas sem entrar em detalhes sobre o seu conteúdo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório