Ucrânia envia aos EUA contraproposta de plano de cessar-fogo com Rússia
Kiev já teria enviado o rascunho atualizado
JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOLGuerra entre a Ucrânia e a Rússia teve início em 2022
A Ucrânia entregou aos Estados Unidos uma contraproposta ao plano para pôr fim à guerra com a Rússia, informaram à AFP nesta quarta-feira (10) dois funcionários ucranianos.
Kiev “já enviou” o rascunho atualizado, declarou uma das fontes, mas sem entrar em detalhes sobre o seu conteúdo.
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
