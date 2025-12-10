Jovem Pan > Notícias > Mundo > Ucrânia envia aos EUA contraproposta de plano de cessar-fogo com Rússia

Ucrânia envia aos EUA contraproposta de plano de cessar-fogo com Rússia

Kiev já teria enviado o rascunho atualizado

  • Por Jovem Pan
  • 10/12/2025 18h42 - Atualizado em 10/12/2025 18h43
  • BlueSky
JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL trump, zelensky e putin Guerra entre a Ucrânia e a Rússia teve início em 2022

A Ucrânia entregou aos Estados Unidos uma contraproposta ao plano para pôr fim à guerra com a Rússia, informaram à AFP nesta quarta-feira (10) dois funcionários ucranianos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Kiev “já enviou” o rascunho atualizado, declarou uma das fontes, mas sem entrar em detalhes sobre o seu conteúdo.

Leia também

Turistas que visitam os EUA terão que apresentar cinco anos de seu histórico de mídias sociais
UE fecha acordo para reduzir emissões de gases do efeito estufa até 2040

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >