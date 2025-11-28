Jovem Pan > Notícias > Mundo > Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra

Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira

  • Por Jovem Pan
  • 28/11/2025 21h54 - Atualizado em 28/11/2025 21h54
EFE/EPA/OLIVIER HOSLET O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fala durante uma coletiva de imprensa com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen (não mostrada na foto) após seu encontro em Bruxelas, Bélgica, em 17 de agosto de 2025. (Bélgica, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Conversas poderiam ocorrer na Flórida

Negociadores ucranianos visitarão os Estados Unidos neste fim de semana para manter conversas sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra contra a Rússia, disse à AFP nesta sexta-feira (28) um alto funcionário informado sobre o assunto. “A delegação está prevista para se reunir com a parte americana no final desta semana”, indicou a fonte, que pediu anonimato devido à delicadeza do tema. As conversas poderiam ocorrer na Flórida, acrescentou. Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário.

*Com informações da AFP

