Ucrânia explode ponte estratégica na Crimeia dois dias depois de ataque surpresa contra Rússia

A Ucrânia alegou nesta terça-feira (3), ter atacado a estratégica ponte da Crimeia pela terceira vez desde o início da guerra contra a Rússia, após passar meses plantando explosivos na estrutura de suporte sob a água. O ataque ocorreu dois dias depois que a Ucrânia realizou uma das operações mais ambiciosas da guerra, visando a frota de bombardeio estratégico russa. A extensão dos danos não ficou imediatamente clara, mas o Serviço de Segurança da Ucrânia, a agência de inteligência conhecida como SBU, divulgou uma declaração e um vídeo que disse mostrar uma das detonações. “Hoje, às 4:44 da manhã, sem vítimas civis, o primeiro dispositivo explosivo foi detonado”, disse a agência em um comunicado. “Os pilares de suporte subaquáticos foram severamente danificados ao nível do leito do mar – auxiliado pelo equivalente a 1.100 kg de TNT.” Filmagens de vigilância divulgadas pela agência e verificadas pelo The New York Times mostram uma explosão sob a Ponte do Estreito de Kerch, que conecta o continente da Rússia à península da Crimeia.

O ataque pareceu ter como alvo as características de suporte da ponte. Não ficou imediatamente claro a extensão dos danos que a ponte sofreu. Uma foto da agência mostra alguns danos ao seu corrimão. O tráfego na ponte foi suspenso por cerca de três horas pela manhã e, então, mais tarde no mesmo dia, cerca de uma hora após o SBU publicar seu relatório, foi fechado novamente por cerca de duas horas, de acordo com o canal do Telegram que rastreia a operação da ponte. As razões para os fechamentos não foram divulgadas. A ponte reabriu no final da tarde. O chefe do SBU, Vasil Maliuk, escreveu em um comunicado que a Rússia continuou a usar a ponte “como uma artéria logística para fornecer suas tropas”, tornando-a um alvo legítimo.

Um blog militar russo, Ribar, administrado por um ex-membro do serviço do exército russo, Mikhail Zvinchuk, disse em um post no Telegram que um drone subaquático ucraniano havia atacado a ponte na madrugada de terça-feira, mas que havia atingido apenas uma barreira defensiva ao redor de um dos pilares. Detritos caíram na estrada acima, disse Ribar no post. A Ponte do Estreito de Kerch se estende por quase 20 Km e é uma rota de suprimento primária para as forças de Moscou lutando no sul da Ucrânia. É profundamente simbólica para o presidente Vladimir Putin, que presidiu sua inauguração em 2018.

Em outubro de 2022, um caminhão carregado de explosivos foi detonado enquanto atravessava a ponte, causando uma bola de fogo grande o suficiente para romper tanques de combustível em um trem que passava e incendiá-lo. A explosão retirou parte da estrada de suas juntas e a lançou ao mar. Os russos iniciaram reparos, mas 10 meses depois, a ponte foi atingida novamente, desta vez usando drones marítimos para visar pilares de suporte. Após cada ataque, os russos trabalharam para reparar a artéria vital e aumentaram as defesas ao redor dela.

De acordo com autoridades americanas, os russos tomaram medidas extraordinárias para defender a ponte. Isso inclui a instalação de barreiras subaquáticas para defender suas colunas contra ataques na ou abaixo da linha d’água e a implantação dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados para defendê-la de foguetes aéreos e drones.

Aviões de guerra destruídos

Os episódios desta terça ocorrem dois dias depois de um ataque sem precedentes contra a Rússia. No domingo, a Ucrânia lançou um ataque surpresa de drones que teve como alvo diversas bases aéreas russas que hospedavam bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. Pela primeira vez, a ação chegou até a Sibéria, em um duro golpe para os militares russos. A Ucrânia afirmou que mais de 40 bombardeiros, ou cerca de um terço da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, foram danificados ou destruídos, embora Moscou tenha afirmado que apenas alguns aviões foram atingidos. As alegações conflitantes não puderam ser verificadas de forma independente, e o vídeo do ataque publicado nas redes sociais mostrou apenas alguns bombardeiros atingidos.

Mas o ataque ousado demonstrou a capacidade da Ucrânia de atingir alvos de alto valor em qualquer lugar da Rússia, desferindo um golpe humilhante ao Kremlin e infligindo perdas significativas à máquina de guerra de Moscou. Enquanto alguns blogueiros militares russos compararam a operação a outro infame ataque surpresa – o bombardeio japonês à base americana de Pearl Harbor em 1941 – outros rejeitaram a analogia, argumentando que os danos reais foram muito menos significativos do que a Ucrânia alegou.

Nenhum dos dois ataques é suficiente para alterar a dinâmica no campo de batalha, onde a Rússia tem feito lentos, mas consideráveis progressos. No entanto, expõe as fragilidades das forças russas, que são superiores em pessoal e recursos. Também na terça-feira, os russos dispararam uma série de foguetes ao centro de Sumi, uma cidade no nordeste próxima à fronteira da Ucrânia com a Rússia, que abriga mais de 200.000 civis, incluindo muitos que fugiram dos combates ao longo da fronteira.

O ataque matou pelo menos três pessoas, ferindo outras 25 e incendiando carros, de acordo com autoridades locais. Um foguete permaneceu não explodido em um apartamento no último andar de um prédio de nove andares. Vídeos da cena mostraram muitos carros incendiados e casas destruídas, com equipes de emergência retirando os feridos.

Esse ataque a Sumi faz parte de um aumento nas operações ofensivas russas no front. Em maio, as tropas russas ganharam mais do que o dobro do território que tinham em abril, apoderando-se de cerca de 449 Km² de terra, de acordo com o DeepState, um grupo de pesquisa ucraniano que usa filmagens de combate para mapear o campo de batalha. A maioria desses ganhos ocorreu no leste da Ucrânia, ao sul da cidade de Kostiantinivka, e em um avanço pela fronteira na região de Sumi, onde as forças russas capturaram outra vila na terça-feira, de acordo com analistas militares.

Ivan Shevtsov da Brigada Fronteira de Aço da Ucrânia disse que a Rússia avançou cerca de 6 Km para dentro do país ao longo de um trecho de 9 Km de fronteira na região de Sumi. Analistas militares dizem que, se a Rússia avançasse 20 Km para dentro da Ucrânia, suas forças poderiam visar a cidade de Sumi com armas de curto alcance, como pequenos drones explosivos. Tais ataques em Kherson, no sul da Ucrânia, mataram pelo menos 150 civis; uma comissão da ONU disse na semana passada que esses ataques constituíam crimes contra a humanidade.

Em toda a Ucrânia, ao longo do último dia, ataques de drones russos mataram pelo menos 10 civis e feriram mais de 50, disseram autoridades ucranianas. “É óbvio: Sem pressão global – sem ações decisivas dos Estados Unidos, Europa e de todos no mundo que têm o poder – Putin não concordará nem mesmo com um cessar-fogo”, disse Zelenski em um comunicado. Em meio à escalada de violência, o chefe de gabinete de Zelenski voou para os Estados Unidos, acompanhado por uma delegação ucraniana, para conversas com a administração Trump.

