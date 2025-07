Ucrânia mata agentes russos suspeitos de assassinar coronel

Ivan Voronich foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira (10), no estacionamento de um prédio em Kiev; o Serviço de Segurança da Ucrânia apontou duas pessoas como suspeitas pelo assassinato

Reprodução/Polícia de Kiev Coronel foi morto a tiros em rua na capital da Ucrânia



Agentes da inteligência da Ucrânia mataram neste domingo (13) membros do serviço secreto russo suspeitos pelo assassinato de um coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), Ivan Voronich. Ele foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira (10), no estacionamento de um prédio em Kiev. Segundo um comunicado da agência de inteligência ucraniana, a operação visava prender os agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) russo. Eles teriam sido mortos em um confronto após resistirem à prisão.

O SBU apontou duas pessoas, um homem e uma mulher, como suspeitas pelo assassinato de Voronich. Não foi informado quantos agentes foram mortos. Até o momento, autoridades russas não comentaram publicamente o ocorrido. Durante a guerra, que já se estende por mais de três anos, outros oficiais militares russos de alta patente foram mortos pela Ucrânia.

Na quarta-feira (9), a Rússia havia lançado o maior ataque com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. No início de junho, a Ucrânia também usou drones em um ataque surpresa contra bases militares russas, causando danos ao arsenal aéreo do rival.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde a invasão pela Rússia, o coronel Voronich integrava uma unidade de elite que teve papel chave no ataque surpresa da Ucrânia à região de Kursk, na Rússia, que resultou em uma ocupação de oito meses do território russo por tropas ucranianas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório