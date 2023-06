Ucrânia pede que Zelensky faça discurso na próxima Assembleia Geral da OEA

Encontro entre os ministros das Relações Exteriores dos 32 países membros está marcado para os dias 20 a 23 de junho em Washington; presidente ucraniano participou da última edição

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Em carta, Ucrânia pediu que Zelensky fizesse dois pronunciamentos, um ao vivo e outro gravado



O governo da Ucrânia pediu à Organização dos Estados Americanos (OEA) que o presidente Volodymyr Zelensky faça um discurso na próxima Assembleia Geral do grupo, que será realizada entre os dias 20 e 23 de junho, com a presença de ministros dos 32 países membros. Em carta enviada à Secretaria-Geral da OEA, os ucranianos solicitaram dois discursos de Zelensky, um “ao vivo” e um pré-gravado, sem especificar se o discurso em tempo real seria feito por teleconferência ou pessoalmente. Em 2022, Zelensky participou da Assembleia Geral, que foi realizada no Peru, através de uma mensagem de vídeo. Durante seu discurso, Zelensky pediu ajuda aos países da OEA diante da invasão da Rússia, citando libertadores latino-americanos como Simón Bolívar e José de San Martin. Atualmente, a Ucrânia é um dos 71 países que têm missões permanentes de observação na OEA, que, ano passado, suspendeu a Rússia como observadora como forma de retaliação pela guerra da Ucrânia.

*Com informações da EFE