Ucrânia realiza ataque inédito e afunda embarcação militar da Rússia

Embarcação anfíbia Orsk encontrava-se próximo ao porto em Berdyansk e estava ocupado por tropas russas

Reprodução/Twitter/@FrauDrSchlau Ucrânia afirma que destruiu uma embarcação militar do Kremlin nesta quinta-feira



O governo da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira, 24, que naufragou uma embarcação russa após um ataque militar. De acordo com a vice-ministra da Defesa ucraniana, a embarcação “poderia transportar até 20 tanques, 45 veículos blindados e 400 paraquedistas”. Através de comunicado, a política alegou tratar-se de um “alvo enorme” que foi destruído pelas forças ucranianas. A ofensiva ocorreu em Berdyansk, cidade localizada a 80 quilômetros da disputada Mariupol. Ainda não há confirmações sobre os armamentos da Rússia que foram destruídos, porém, no dia anterior, uma agência de notícias russas havia publicado uma matéria em que exibia a embarcação Orsk e descrevia sua chegada ao porto como “um evento marcante que abrirá possibilidades logísticas para a Marinha do Mar Negro”. O governo de Vladimir Putin não se pronunciou sobre o ataque sofrido.