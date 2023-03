Ucrânia recebe primeiros tanques britânicos Challenger para combater forças russas

Novos veículos pesados de combate devem chegar a Kiev nos próximos meses

Anatolii Stepanov/AFP Militares ucranianos em tanque durante guerra com a Rússia



A Ucrânia começou a receber os primeiros tanques britânicos Challenger para ajudar o exército de Kiev, capital do país europeu, a combater as forças russas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov. O ministro indicou que “Challengers britânicos, Strykers e Cougars americanos e Marders alemães” somaram-se às unidades ucranianas. Uma porta-voz do Ministério da Defesa, Iryna Zolotar, confirmou à AFP que os tanques Challenger “já se encontravam na Ucrânia”, sem informar a quantidade. Novos tanques devem chegar à Ucrânia. Em janeiro, os Estados Unidos informou que iria enviar 31 tanques de batalha M1 Abrams. Essa foi uma decisão que ajudou a quebrar um impasse diplomático com a Alemanha sobre a melhor forma de ajudar Kiev, na guerra contra a Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, falou que os tanques são para ajudar os ucranianos a “melhorar sua capacidade de manobrar em terreno aberto”, frisou. Ele também agradeceu a Alemanha por fornecer 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Além dos dois países e o Reino Unido, que já ofereceu uma dezena de tanques Challenger 2 para a Ucrânia, o governo da Noruega também anunciou em janeiro que enviaria tanques Leopard 2 aos ucranianos, mas não especificou a quantidade. A presidência ucraniana elogiou a decisão dos países ocidentais de contribuírem com o envio de tanques. “É um dia histórico, um daqueles que vão determinar nossa futura vitória”, escreveu no Telegram, na época, Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial.