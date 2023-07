Luan rescinde com Corinthians e é anunciado pelo Grêmio como Rei da América

Meia-atacante desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira, 27, para assinar contrato válido até o fim de 2023

Lucas Uebel/Grêmio Luan venceu a Libertadores com a camisa do Grêmio



Luan Guilherme rescindiu seu contrato com o Corinthians e foi anunciado como novo reforço do Grêmio, nesta quinta-feira, 27. Através das redes sociais, o Tricolor postou a foto de uma coroa, em referência ao prêmio de Rei da América, recebido pelo jogador na campanha do título da Libertadores de 2017. Em nota, o Imortal avisou que o atleta desembarca em Porto Alegre hoje para a realização dos exames médicos. Caso passe nos testes, ele assinará vínculo com o time gaúcho até dezembro de 2023. As negociações para o retorno do meia-atacante tiveram a participação do técnico Renato Gaúcho. Ao todo, Luan coleciona 293 jogos com 77 gols marcados pelo clube do Rio Grande do Sul.

Luan foi revelado pelo Grêmio e ganhou títulos importantes pelo clube. Além da Libertadores, o meia-atacante foi importante nas conquistas da Copa do Brasil (2016), da Recopa Sul-Americana (2018) e do bicampeonato do Estadual (2018 e 2019). Valorizado, o jogador foi negociado com o Corinthians por cerca de R$ 29 milhões, sendo anunciado como um dos reforços mais importantes da gestão Andrés Sanchez. Apesar do status e do alto salário, ele não conseguiu brilhar na capital paulista, colecionando lesões e problemas extracampo. Sua última atuação pelo Alvinegro ocorreu em fevereiro do ano passado. Em junho, ele ainda foi agredido por membros de uma organizada enquanto aproveitava um motel em São Paulo. O episódio foi a gota d’água para Luan, que somou 80 partidas, com 11 gols e cinco assistências com a camisa corintiana. Seu vínculo era válido também até o final deste ano.