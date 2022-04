Ucranianos esgotam ‘selo comemorativo’ com navio russo abatido

Selos que mostram guarda de fronteira encarando o navio Moskva esgotaram em poucas horas

Ukrposhta / Twitter Fila em frente à agência Ukrposhta surpreendeu e virou piada nas redes



Os ucranianos montaram filas enormes em frente aos correios em Kiev nesta sexta-feira, 15, para adquirir uma ‘lembrancinha’ do navio russo Moskva, que foi atingido por um míssil e afundou na quinta-feira, 14. O selo postal que mostra um guarda de fronteira da Ucrânia desafiando o navio com um gesto obsceno se esgotou em poucas horas, assim como envelopes de souveniers, o que deixou alguns cidadãos decepcionados. O serviço postal Ukrposhta informou que mais folhas de selos estarão disponíveis para compra na segunda-feira, dia 18. Nas redes sociais, a agência brincou com uma foto da fila. “Talvez pela primeira vez na história a fila para um selo postal seja maior que uma para iPhone”. O selo foi feito em um concurso nacional no mês passado e o guarda que aparece no desenho é Roman Gribov, capturado no início da invasão na Ilha da Cobra, no Mar Negro, que virou herói nacional.