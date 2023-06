UE diz que tomará ‘medidas firmes’ se Sérvia e Kosovo não restabelecerem a calma

Atos violentos eclodiram depois que sérvios kosovares tentaram impedir a posse de prefeitos kosovares albaneses

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI Sérvia e Kosovo estão em momento tenso após problemas em eleição



O alto representante das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, pediu neste sábado, 3, a Sérvia e Kosovo que restaurem a “calma” na região após os episódios de violência dos últimos dias e advertiu que a UE está “disposta a aplicar medidas firmes” em caso contrário. “A violência poderia ter sido evitada e deve ser evitada no futuro (…). A União Europeia está pronta para aplicar medidas firmes”, disse Borrell em um comunicado no qual condenou “nos termos mais veementes os atos violentos contra os cidadãos, as tropas da missão KFOR, forças de ordem e meios de comunicação no norte de Kosovo”. A tensão eclodiu na semana passada no norte de Kosovo, quando manifestantes sérvios kosovares tentaram impedir a tomada de posse dos prefeitos kosovares albaneses eleitos em abril, em uma eleição boicotada pela minoria sérvia, com uma participação de apenas 3%. Na última segunda-feira aumentou a escalada nos municípios de Zvecan e Leposavic com violentos confrontos entre manifestantes sérvios kosovares e soldados da KFOR – missão da Otan destacada em Kosovo – que deixaram mais de 80 feridos, 30 deles soldados.

Após os incidentes, a Aliança Atlântica decidiu enviar mais 700 soldados para a área. “A União Europeia apoia fortemente a missão KFOR da Otan e a missão EULEX da UE em cumprimento de seus respectivos mandatos”, acrescentou Borrell, que avisou que “se as tensões não forem reduzidas, haverá consequências negativas”. A UE instou “tanto Kosovo como a Sérvia que tomem medidas imediatas e incondicionais para reduzir a escalada” da violência e para que “deixem de usar uma retórica divisiva e abster-se de qualquer outra ação descoordenada”, disse Borrell. Borrell pediu a Kosovo que “suspenda imediatamente as operações policiais nas proximidades de prédios municipais no norte de Kosovo”. “Os prefeitos deverão desempenhar temporariamente suas funções em instalações diferentes dos edifícios municipais. As eleições antecipadas devem ser anunciadas o mais rapidamente possível nos quatro municípios e organizadas de forma totalmente inclusiva”, disse o alto representante, que espera que “os sérvios kosovares participem nestas eleições”.

O chefe da diplomacia europeia também transferiu para Belgrado “a preocupação com o estado de alerta máximo das Forças Armadas da Sérvia”. “A União Europeia espera que tanto Kosovo quanto a Sérvia ajam de maneira responsável e participem de imediato do diálogo facilitado pela UE para encontrar uma solução sustentável para a situação no norte de Kosovo”, acrescentou. Borrell, que há algum tempo trabalha intensamente para um entendimento entre Sérvia e Kosovo que devolva a tranquilidade à região, se reuniu nesta semana, separadamente, com o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, e com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic. França e Alemanha pediram ao lado kosovar que realize novas eleições “sem demora” e aos sérvios kosovares que participem das eleições, enquanto os Estados Unidos advertiram que os distúrbios “dificultam” o caminho desses países em sua integração transatlântica. “A calma precisa ser restaurada com urgência”, acrescentou Borrell na nota.

*Com informações da EFE