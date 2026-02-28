UE pede ‘máxima contenção’ e retira equipe do Oriente Médio após ataques contra o Irã

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu os desdobramentos como “grandemente preocupantes”

A União Europeia apelou neste sábado por “máxima contenção” depois que Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã, desencadeando ataques de retaliação.

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu os desdobramentos como “grandemente preocupantes”, enquanto o bloco de 27 nações agiu para retirar pessoal não essencial da região.

“Garantir a segurança nuclear e prevenir quaisquer ações que possam escalar ainda mais as tensões ou minar o regime global de não proliferação é de importância crítica”, disse von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia.

“Pedimos a todas as partes que exerçam máxima contenção, para proteger civis, e para respeitar totalmente o direito internacional”, ela acrescentou em uma declaração conjunta com o Presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa.

Os EUA e Israel lançaram uma onda de ataques contra alvos no Irã neste sábado, desencadeando explosões na capital Teerã, com a emissora pública de Israel relatando que o líder supremo Aiatolá Ali Khamenei tinha sido visado.

A república islâmica retaliou com barragens de mísseis contra estados do Golfo e Israel.

Explosões foram ouvidas nas capitais da Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos — todos países que hospedam forças dos EUA.

Explosões também foram relatadas nos céus sobre Jerusalém depois que o exército israelense disse que uma “barragem de mísseis foi lançada” em direção ao país.

“Nossa rede consular está totalmente engajada em facilitar partidas para cidadãos da UE. Pessoal não essencial da UE está sendo retirado da região”, disse a diplomata de topo da UE, Kaja Kallas.

A missão naval Aspides da UE no Mar Vermelho permaneceu em “alerta alto” e estava pronta para ajudar a manter o corredor marítimo aberto, Kallas disse, acrescentando que ela tinha falado com o Ministro das Relações Exteriores israelense Gideon Saar e “outros ministros na região”.

“Os últimos desdobramentos através do Oriente Médio são perigosos. O regime do Irã matou milhares. Seus programas de mísseis balísticos e nucleares, junto com apoio para grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global”, ela escreveu em mídia social.

