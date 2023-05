Príncipe William e Kate Middleton surpreendem súditos no Grande Almoço da Coroação e tiram fotos com multidão

Casal foi visto no Parque de Windsor; eles conversaram com as pessoas que estavam no local e participaram da cerimônia bebendo em copos de papel decorados com a bandeira britânica

Andrew Matthews / POOL / AFP Princesa britânica Catherine, de Gales, posa para uma selfie enquanto se encontra com o público na Long Walk perto do Castelo de Windsor, a oeste de Londres, em 7 de maio de 2023, antes do Concerto da Coroação



Príncipe William e Kate Middleton surpreenderam alguns súditos neste domingo, 7, ao fazerem uma aparição surpresa no Parque de Windsor, onde várias pessoas participavam de uma grande refeição, evento denominado Grande Almoço da Coroação, que faz parte das comemorações de coroação do rei Charles III e da rainha Camilla, realizada no sábado, 6. O casal real conversou e bebeu, em pequenos copos de papel decorados com a bandeira britânica, com os súditos. A cerimônia vai acontecer durante todo o dia e a noite haverá um grande show no Castelo de Windsor, que contará com nome das músicas, Katy Perry, Lionel Richie, Take That são presenças confirmadas. O concerto terá uma orquestra de classe mundial tocando interpretações de favoritos musicais liderados por alguns dos maiores artistas do mundo, ao lado de personalidades do mundo da dança. As apresentações serão apoiadas por encenação e efeitos localizados no gramado leste do castelo. Também contarão com uma seleção de sequências de palavras faladas entregues por estrelas do palco e da tela.

O show também terá uma aparição exclusiva do The Coronation Choir. Este grupo diversificado será criado a partir dos coros comunitários mais entusiasmados do país e cantores amadores de todo o Reino Unido, como coros de refugiados, coros do NHS, grupos de canto LGBTQ+ e coros de surdos. Segundo o site da Variety, o ator Tom Cruise, o personagem Ursinho Pooh e a cantora Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls, também estarão no concerto. Na segunda-feira, 8, último dia das comemorações, o “Big Help Out” destacará o impacto positivo que o voluntariado tem nas comunidades em todo o país. Em homenagem ao serviço público de Sua Majestade o Rei, o The Big Help Out encorajará as pessoas a tentarem ser voluntárias e se juntarem ao trabalho que está sendo realizado para apoiar suas áreas locais. O objetivo é usar o voluntariado para unir as comunidades e criar um legado de voluntariado duradouro do Fim de Semana da Coroação.