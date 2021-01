Um ano após detectar primeiro caso, Japão vive pior momento da pandemia

Cerca de 39% das mortes por Covid-19 foram registrados no último mês; no início de janeiro, país decretou estado de emergência

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Autoridades em Tóquio relataram nesta sexta 2.001 novos contágios somente na região da capital



O Japão recentemente declarou um segundo estado de emergência em várias regiões devido a um aumento alarmante de infecções e mortes – cerca de 40% do total ocorreram no último mês. A nação asiática confirmou seu primeiro caso de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em 15 de janeiro de 2020, exatamente um ano atrás, embora tenha comunicado-o um dia depois. Foi um homem chinês que vivia em Kanagawa, ao sul de Tóquio e havia visitado a cidade chinesa de Wuhan, de onde o coronavírus havia se espalhado.

Nos meses seguintes, os casos aumentaram progressivamente, e o país declarou seu primeiro estado de emergência em 7 de abril em Tóquio e seis outras prefeituras – mais tarde seria estendido a todo o país. Naquele momento, o total de pessoas contagiadas era de cerca de 4,3 mil e as novas infecções por dia não ultrapassavam 1 mil. De acordo com o último relatório nacional sobre a Covid-19, o Japão teve mais de 6,6 mil novos casos nesta quinta-feira, 14, o que elevou o total desde o começo da pandemia a 309.214. As mortes causadas pela Covid-19 são 4.315. De acordo com estimativas feitas pela Agência EFE utilizando dados do relatório oficial do Ministério da Saúde japonês, 41% dos casos e 39% das mortes foram registrados no último mês. Autoridades em Tóquio relataram nesta sexta 2.001 novos contágios somente na região da capital.

O relatório nacional desta sexta-feira, 15, será publicado na sexta-feira, mas de acordo com a contagem em tempo real da emissora pública “NHK” o total diário será superior a 4 mil casos. A tendência ascendente que o Japão vem vivendo desde novembro levou o governo central a declarar um segundo estado de emergência em 7 de janeiro, que atualmente afeta 11 das 47 prefeituras do país, onde mais da metade da população está concentrada e onde cerca de 80% dos casos de coronavírus já ocorreram. O alerta sanitário japonês, que não inclui o confinamento da população, os incita a não fazer deslocamentos desnecessários e a ficar em casa a partir das 20h. O arquipélago também proibiu, pelo menos até o final da declaração, previsto para 7 de fevereiro, a entrada de não-residentes no território, apenas com algumas exceções.

*Com informações da EFE