Um dos fugitivos mais procurados do Japão é preso depois de quase 50 anos

Polícia do país deteve um homem que alega ser Satoshi Kirishima, membro de um grupo extremista de esquerda acusado de uma série de ataques a bomba na década de 1970

Após quase 50 anos de buscas, a polícia japonesa deteve um homem que alega ser Satoshi Kirishima, membro de um grupo extremista de esquerda e um dos fugitivos mais procurados do país, devido ao seu suposto envolvimento em uma série de ataques a bomba na década de 1970. O homem de 70 anos, suspeito de ser Kirishima, foi encontrado ao ser internado em um hospital na província de Kanagawa com um nome falso. Ele foi preso ontem, conforme relatado pela emissora pública NHK nesta sexta-feira, 26. A Polícia Metropolitana de Tóquio está esclarecendo os detalhes do caso e interrogando o indivíduo. Segundo informações da investigação divulgadas pela NHK, o homem, diagnosticado com câncer terminal, começou recentemente a se identificar como Kirishima e detalhar um ataque ao qual estaria vinculado. O hospital alertou a polícia, que realizará um teste de DNA para confirmar sua identidade.

Kirishima era procurado desde 1975 por seu suposto envolvimento em uma série de ataques a bomba contra grandes empresas nacionais entre 1974 e 1975. Ele fazia parte da Frente Armada Antijaponesa da Ásia Oriental (EAAJAF), uma organização anarquista e declarada terrorista da nova esquerda japonesa que operou entre 1972 e 1975. O atentado mais notório foi contra a Mitsubishi Heavy Industries em 1974, deixando 8 mortos e 165 feridos. Kirishima também teria colocado e detonado um explosivo no Instituto de Pesquisa Econômica Industrial da Coreia, em Tóquio, em 1975. Após uma série de 12 ataques, o grupo foi dissolvido quando a maioria de seus membros foi presa. Oito membros da EAAJAF foram formalmente acusados, e dois deles condenados à morte.

