‘Uma bala perfurou minha orelha’, descreve Trump após atentado em comício

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi ferido na orelha durante um comício eleitoral neste sábado (13). O incidente ocorreu na cidade de Butler, na Pensilvânia, um estado crucial para as eleições de novembro, e chocou o país a poucos meses da votação. Trump, de 78 anos, afirmou que “foi baleado com uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita” enquanto discursava sobre a entrada massiva de migrantes no país, culpando o presidente democrata Joe Biden. Durante o discurso, tiros foram ouvidos, e Trump se jogou no chão atrás do púlpito, sendo rapidamente cercado por agentes do Serviço Secreto. Após o ataque, ele se levantou e foi escoltado pelos seguranças, saindo do palco erguendo o punho. Um participante do comício morreu e outros dois estão em estado crítico, segundo o Serviço Secreto. O autor dos disparos, posicionado fora do recinto, também morreu, conforme informou o promotor Richard Godlinger.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, afirmou que o ex-presidente está bem. O presidente Joe Biden conversou com Trump sobre o incidente e expressou sua gratidão por ele estar seguro, condenando o ato de violência. Barack Obama, ex-presidente dos EUA, também reagiu, sentindo-se “aliviado” por Trump não ter sido gravemente ferido e pedindo por civismo e respeito na política. Elon Musk, proprietário da Tesla e da rede social X, declarou seu apoio a Trump nas eleições e desejou-lhe uma rápida recuperação.

As consequências deste incidente para a campanha eleitoral ainda são imprevisíveis. Recentemente, a atenção estava focada no estado físico e mental de Joe Biden, com alguns deputados pedindo que ele se retire da corrida presidencial. A vice-presidente Kamala Harris reafirmou sua lealdade e confiança em Biden durante um evento de campanha na Filadélfia. Este era o último comício de Trump antes da convenção republicana, que acontecerá em Milwaukee, onde ele deve ser oficialmente nomeado candidato para enfrentar Biden nas eleições de novembro.

Confira a manifestação de Trump em rede social

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira