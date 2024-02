United Airlines será a primeira a retomar voos para Israel desde início da guerra

Entre as aéreas que suspenderam os voos para o país estão a Delta e a American Airlines

AP/Seth Wenig United Airlines é a primeira aérea a retomar os voos para Israel desde o início da guerra



A companhia aérea United Airlines irá retomar em março seus voos para Israel. Ela será a primeira empresa a voltar a viajar para o território desde o início da guerra com o Hamas, em outubro. Inicialmente, a United Airlines deverá voar para Tel Aviv partindo de Newark e Nova Jersey, em 2 e 4 de março, e pretende retomar seu serviço diário sem escalas em 6 de março, indicou em comunicado. “A United fez uma análise de segurança detalhada para tomar esta decisão, incluindo um trabalho com especialistas em segurança e funcionários do governo nos Estados Unidos e em Israel”, ressaltou a companhia aérea americana, acrescentando que continuará monitorando a situação em Tel Aviv. Entre as aéreas que suspenderam os voos para Israel estão a Delta e a American Airlines. As europeias British Airways, Lufthansa, Air France e RyanAir, entre outras, já retomaram o serviço para Israel.

*Com informações da AFP