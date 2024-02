Santos solicita e São Paulo libera mais ingressos para jogo no Morumbi

Mais ingressos são liberados para a partida contra o São Bernardo no Morumbi pelo Campeonato Paulista

Felipe Iruatã/saopaulofc.net Vista do estádio MorumBis em dia de jogo



A diretoria do Santos solicitou e o São Paulo autorizou a liberação de mais 4.449 ingressos para o jogo contra o São Bernardo, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. A alta demanda da torcida santista levou a essa decisão, que aumentou a capacidade inicial de 38 mil lugares. Os novos bilhetes estarão disponíveis em diversos setores do estádio. O Santos, líder do Grupo, já garantiu sua vaga nas quartas de final do campeonato, sendo o time com mais pontos na fase de classificação. Sob o comando do técnico Fábio Carille, a equipe vem se preparando durante a semana para o confronto, buscando ajustar o time e avaliando a possibilidade de contar com os meias Giuliano e Cazares, que estão em processo de retorno. Os ingressos adicionais serão distribuídos em diferentes áreas do estádio, como arquibancadas Norte, Leste e Oeste, além de setores superiores e térreo. A liberação dos novos bilhetes foi resultado de uma negociação entre os presidentes do Santos, Marcelo Teixeira, e do São Paulo, Júlio Casares, que é o proprietário do MorumBis.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA