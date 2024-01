Urso polar morre no Alasca por gripe aviária letal

É o primeiro caso conhecido dessa doença em animais do Ártico, que já enfrentam o risco de extinção

Pixabay/Walz Urso polar foi encontrado morto em outubro do ano passado, perto de Utqiagvik, a comunidade mais ao norte do país



Autoridades do Alasca, nos Estados Unidos, diagnosticaram um urso polar morto com uma forma altamente letal de gripe aviária H5N1, o que representa uma ameaça adicional para os animais do Ártico, que já estão em risco de extinção. Esse é o primeiro caso conhecido dessa doença em animais do Ártico, que já enfrentam vulnerabilidades devido às mudanças climáticas e à perda de gelo marinho. O urso polar foi encontrado morto em outubro do ano passado, perto de Utqiagvik, a comunidade mais ao norte do país, informou o Departamento de Conservação Ambiental do Alasca. Testes realizados em amostras de tecido confirmaram a presença do vírus. A origem da infecção ainda é desconhecida e não se sabe se outros ursos polares foram afetados. Cientistas estão em busca de sinais do vírus em outros animais selvagens.