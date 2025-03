Ursula von der Leyen diz que Europa precisa voltar a se armar ‘urgentemente’

Presidente da Comissão Europeia apresentará nesta quarta-feira (6) um plano abrangente sobre o fortalecimento das capacidades defensivas do continente

NEIL HALL/EFE/EPA A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixa a Lancaster House após uma cúpula sobre a Ucrânia, em Londres



Durante uma cúpula em Londres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou a urgência de rearmar a Europa. O encontro, que contou com a presença do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, foi um espaço para discutir a segurança do continente. Von der Leyen anunciou que, na próxima quinta-feira (6), apresentará um plano abrangente sobre o fortalecimento das capacidades defensivas da Europa, durante uma reunião especial da União Europeia.

A líder europeia ressaltou a importância de aumentar os investimentos em defesa, destacando que essa necessidade se estende por um longo período. Ela afirmou que é crucial que os países europeus se preparem para cenários adversos, enfatizando a necessidade de “garantias de segurança globais” para a Ucrânia no futuro.

Dezoito líderes de nações aliadas à Ucrânia participaram das discussões, que giraram em torno da segurança e da defesa do continente. Von der Leyen reiterou que é fundamental que os gastos com defesa sejam ampliados, preparando-se para possíveis crises que possam surgir.

Em meio a esse contexto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve um encontro com o rei da Grã-Bretanha, Charles III. Sua visita ao Reino Unido faz parte de sua participação na cúpula de líderes europeus, onde a segurança da Ucrânia e a resposta da Europa às ameaças externas foram temas centrais das conversas, sobretudo após o entrevero com o presidente americano Donald Trump e o aparente alinhamento do líder americano com o russo Vladimir Putin.

