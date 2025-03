Reino Unido e Ucrânia firmam acordo de empréstimo de mais de 2 bilhões de libras

Informação foi divulgada pelo ministro das Finanças ucraniano, Serhiy Marchenko, após uma reunião entre o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer

EFE/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL Essa reunião acontece em um contexto delicado



O governo do Reino Unido e a Ucrânia firmaram um acordo de empréstimo no valor de 2,26 bilhões de libras, com o objetivo de reforçar a defesa ucraniana. A informação foi divulgada pelo ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, após uma reunião entre o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Durante o encontro, Zelensky destacou que os recursos obtidos com o empréstimo serão utilizados para aumentar a capacidade de defesa do país, sendo financiados por receitas provenientes de ativos russos que estão congelados.

O presidente ucraniano enfatizou a relevância da conversa, que abordou os desafios enfrentados pela Ucrânia e a necessidade de coordenação com aliados para fortalecer a posição do país e buscar uma paz duradoura. Starmer, por sua vez, reiterou o compromisso do Reino Unido em apoiar a Ucrânia de forma inabalável. Essa reunião acontece em um contexto delicado, após tensões diplomáticas entre a Ucrânia e os Estados Unidos, onde Zelensky foi alvo de críticas por não expressar a devida gratidão pelo auxílio americano.

Além disso, o acordo com o Reino Unido antecede uma cúpula que Starmer está organizando com outros líderes europeus, com o intuito de discutir a crise na Ucrânia.

