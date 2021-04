Uruguai bate recorde nacional de mortes por Covid-19 em 24 horas

Foram registrados 45 mortes de domingo para segunda, totalizando 1.146 óbitos pela doença no país

EFE/Raúl Martínez Uruguai bate recorde diário de mortes pela Covid-19



O Uruguai registrou nesta segunda-feira, 05, 45 mortes por Covid-19, o que representa um novo recorde diário de vítimas do vírus SARS-CoV e elevou o total de óbitos causados pela doença no país vizinho a 1.146, segundo informações divulgadas pelo Sistema Nacional de Emergência (Sinae). Ainda de acordo com o relatório publicado hoje pelo Sinae, 10.912 testes realizados nesta segunda, houve 647 positivos, aos quais se somam 1.562 correspondentes a dias anteriores e não reportados por atrasos nos laboratórios. Assim, o total de novos contágios chega 2.209, e o acumulado desde o início da pandemia, a 119.958.

Existem atualmente 24.770 casos ativos no país vizinho, dos quais 404 pacientes estão em UTIs. O relatório diário da Sociedade Uruguaia de Medicina Intensiva destacou hoje que atualmente há 639 leitos ocupados de 887 operacionais, ou seja, 72%. Desse total, 45,5% correspondem a pacientes com Covid-19. Quanto à vacinação, 728.225 pessoas já foram inoculadas com a primeira dose de Coronavac ou Pfizer, enquanto 95.791 já receberam a segunda e completaram o processo de imunização.

*Com informações da EFE