Uruguai espera chegada do corpo de Izquierdo que será velado nesta quinta

Cerimônia será aberta ao público; corpo do jogador foi transportado pela Força Aérea Uruguaia

Reprodução/Instagram/@nacional Juan Izquierdo, jogador do Nacional que morreu após desmaiar em jogo contra o São Paulo



De luto por Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU que morreu na terça-feira (27) Uruguai espera a chegada do corpo do jogador que ainda está no Brasil. Izquierdo sofreu uma parada cardíaca em campo durante o jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na semana passada, no estádio do Morumbi e não resistiu. O caso de Izquierdo, de 27 anos, comoveu o mundo do futebol, que acompanhou com dor a piora do quadro do jogador e agora lamenta seu falecimento. A Força Aérea Uruguaia informou nesta quarta-feira (28) que irá transportar o corpo do jogador de São Paulo a Montevidéu em C-212 “Aviocar”, e que seus familiares viajarão em outra aeronave. Ambos são aguardados na capital uruguaia já nesta tarde, segundo um comunicado. O Nacional, clube que Izquierdo defendia desde janeiro deste ano, anunciou que o velório será na manhã desta quinta-feira (29) em sua sede social, em Montevidéu.

“Para sempre conosco, Juan”, escreveu o Nacional em suas redes sociais, junto a um vídeo com imagens do jogador sorrindo e suas palavras de quando foi contratado para iniciar sua segunda passagem pelo clube. “Tenho uma alegria enorme, trabalhei para que este momento chegasse”, diz Izquierdo, que se refere ao Nacional como “uma família”. “Estava morrendo de vontade de estar aqui”. No Uruguai, um país onde o futebol é venerado como uma religião, o campeonato local foi paralisado pela tragédia de Izquierdo e não haverá jogos no fim de semana. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) declarou nesta quarta-feira luto até domingo, 1º de setembro, incluindo nesse período a suspensão de todas as suas atividades competitivas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Club Nacional De Football (@nacional)

Astros como Luis Suárez, ex-jogador do Nacional, e ex-jogadores da seleção uruguaia, como Diego Forlán, entre outros tantos nomes do futebol, se despediram em suas redes sociais de ‘Negrón’, como Izquierdo era carinhosamente chamado. “Um dia triste para o futebol”, escreveu o São Paulo em sua conta no X, ao enviar “condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor”. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também lamentou “o trágico falecimento” de Izquierdo e prestou condolências aos familiares do jogador “e a todos” na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Club Nacional De Football (@nacional)

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo