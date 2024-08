Infantino expressa condolências por morte de zagueiro uruguaio Juan Izquierdo

Estado de saúde do zagueiro piorou após ele sofrer uma parada cardíaca; em ‘estado neurológico crítico’ e faleceu ontem (27) na companhia da sua família e de uma delegação do clube uruguaio

EITAN ABRAMOVICH / AFP O jogador do Nacional sofreu uma arritmia ao sair do banco no segundo tempo, nos últimos minutos da partida das oitavas de final da Libertadores



O presidente da Fifa, Giovanni Infantino, apresentou suas “mais profundas condolências” aos familiares e amigos pela morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, após sofrer uma arritmia na partida entre São Paulo e Nacional, última quinta-feira (22), pela Copa Libertadores da América. “Estou profundamente triste pela trágica morte do jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo. Em nome da Fifa e de toda a comunidade do futebol, gostaria de oferecer as minhas mais profundas condolências à sua família e amigos, à Federação Uruguaia de Futebol, ao Clube Nacional de Futebol e a todos na Conmebol”, expressou Infantino através de sua conta no Instagram.

O jogador do Nacional sofreu uma arritmia ao sair do banco no segundo tempo, nos últimos minutos da partida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Morumbis. Ele caiu no gramado, foi retirado do campo em uma ambulância e levado imediatamente ao Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde, ao chegar, precisou ser reanimado com um desfibrilador após sofrer uma parada cardíaca durante o trajeto.

Desde então, ele foi mantido sedado e em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva. Seu estado de saúde continuou piorando na segunda-feira com um “estado neurológico crítico” e ontem (27) faleceu na companhia da sua família e de uma delegação do clube uruguaio.

