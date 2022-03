Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está pegando fogo após ataque

A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, próximo à cidade de Enerhodar, a sudeste da Ucrânia, está pegando fogo após intensos bombardeios da tropa russa. Essa é a maior Usina Nuclear da Europa. Segundo o prefeito de Energodar, Smytro Orlov, edifícios e blocos do complexo estão sob as chamas. “Uma ameaça à segurança mundial!!! Como resultado do bombardeio implacável do inimigo dos edifícios e blocos da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo!!!” Orlov postou no Facebook. “Eu exijo, pare! Pare imediatamente de bombardear a usina nuclear de Zaporizhzhya à queima-roupa”, disse o político em vídeo. O irmão do prefeito de Kiev, Wladimir Klitschko, alertou na tarde desta quinta-feira para os bombardeios na área. Segundo ele, se o ataque da Rússia não cessar o mundo verá um novo episódio de Chernobyl e Fukushima juntos.

“A Ucrânia tem 4 usinas nucleares e o exército russo está atirando foguetes e bombardeando bem ao lado dela. Não olhe para longe, PARE a invasão russa AGORA!!!”, escreveu Klitschko, que também é lutador de boxe e está nas trincheiras. O Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmou no Twitter que, caso a Usina exploda, o desastre será 10 vezes maior que de Chernobyl. “Os russos devem cessar imediatamente o fogo, permitir os bombeiros, estabelecer uma zona de segurança”, implorou.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022