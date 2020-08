Vacina da Novavax tem resultados positivos contra a Covid-19

Dados fazem parte dos testes clínicos das fases 1 e 2 e foram realizados em 130 voluntários saudáveis; todos desenvolveram anticorpos contra o coronavírus

A vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela empresa americana Novavax mostrou uma resposta imune positiva, apesar de ter gerado efeitos colaterais moderados na maioria dos participantes, informou a própria companhia em comunicado. Os dados fazem parte dos testes clínicos das fases 1 e 2, e portanto são muito preliminares. Além disso, eles foram publicados, mas ainda não revisados pela comunidade científica.

Os testes foram realizados em 130 voluntários saudáveis, e todos os que receberam a vacina, e não o placebo, desenvolveram anticorpos contra o coronavírus Sars-CoV-2. A resposta mais positiva foi naqueles que receberam duas doses com três semanas de intervalo, pois desenvolveram quatro vezes o nível de anticorpos dos pacientes que haviam se recuperado da doença. Cerca de 80% dos voluntários — recrutados na Austrália — tiveram efeitos colaterais, especialmente dores, e 60% tiveram dores de cabeça e musculares. Oito deles sofreram efeitos “severos”, mas se recuperaram em poucos dias e não precisaram ser hospitalizados.

Os resultados são promissores, mas como os de outras empresas farmacêuticas e de biotecnologia que se juntaram à corrida para encontrar a vacina contra a Covid-19, eles ainda não são conclusivos. Moderna, AstraZeneca-Oxford e Pfizer são companhias que já estão trabalhando para recrutar 30 mil voluntários cada uma para iniciar a fase 3 e definitiva de testes clínicos que determinarão a eficácia e segurança da vacina e permitirão que os órgãos reguladores autorizem a produção em massa.

A Novavax, uma pequena empresa farmacêutica do estado de Maryland, recebeu US$ 1,6 bilhão para trabalhar no desenvolvimento de vacinas da chamada “Operação Warp Speed” do governo dos EUA. “Os dados da Fase 1 mostram que a NVX-CoV2373 é uma vacina para Covid-19 bem tolerada, com um perfil imunogenético robusto”, disse o presidente da Novavax, Gregory Glenn, no comunicado. A Novavax anunciou que está pronta para se preparar para os testes críticos da fase 3 e quer produzir 100 milhões de doses assim que receber autorização para distribuí-la à população.

* Com EFE