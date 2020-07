Vacina de Oxford para Covid-19 é segura e induz resposta imune, dizem cientistas

As informações foram divulgadas nesta manhã pela revista médica The Lancet

Cientistas de Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram nesta segunda-feira (20) que a potencial vacina contra a Covid-19 produzida pela instituição é segura e induz resposta imunológica. Ela foi testada em um grande ensaio humano, com 1.077 pessoas, em estágio inicial. As informações foram divulgadas nesta manhã pela revista médica The Lancet.

A dose levou os voluntários a produzir anticorpos e glóbulos brancos que podem combater o coronavírus, mas ainda é cedo para saber se isso é suficiente. De acordo com a publicação, o efeito deve ser reforçado após uma segunda dose.

