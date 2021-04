Vacinas contra Covid-19 vendidas no México e na Polônia eram falsas, diz Pfizer

Os dois países já tinham apreendido os produtos irregulares, que eram vendidos por até US$ 2.500 a unidade através das redes sociais

EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo No caso do México, uma substância inofensiva, porém ineficaz contra Covid-19, era colocada em frascos com rótulos falsificados da Pfizer



A farmacêutica norte-americana Pfizer confirmou nesta quinta-feira, 21, que foram apreendidas no México e na Polônia doses falsas da sua vacina contra a Covid-19. No caso do México, a apreensão aconteceu no dia 17 de fevereiro em uma clínica clandestina que mantinha o fármaco falso, apesar de inofensivo, em geladeiras de cerveja. De acordo com o porta-voz do governo mexicano, Hugo Lopez-Gatell, a substância estava sendo vendido por até US$ 2.500 a unidade através de redes sociais, sendo que pelo menos 80 pessoas pagaram para receber a injeção. Já a Polônia não divulgou detalhes sobre a sua apreensão, mas a Pfizer esclareceu que a substância encontrada nos frascos falsificados eram, na verdade, um produto cosmético, provavelmente usado para o tratamento de rugas. A empresa disse estar trabalhando em parceria com governos, fornecedores e profissionais da saúde para combater o comércio ilegal do imunizante. “Somos conscientes de que no atual ambiente em que vivemos – estimulado pela facilidade e conveniência do comércio eletrônico, assim como pelo anonimato da internet – vai acontecer um aumento no número de fraudes, falsificações e outras atividades ilícitas relacionadas com as vacinas e os tratamentos contra a Covid-19“, concluiu a farmacêutica.