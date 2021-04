Após atraso de insumos, Butantan retoma produção da vacina CoronaVac

Previsão do Governo de São Paulo é que mais 5 milhões de doses sejam produzidas nos próximos dias

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Instituto Butantan produzirá 5 milhões de doses da CoronaVac com remessa do IFA



O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 21, que o Instituto Butantan retomou a fabricação da vacina CoronaVac dois dias depois de receber 3 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) que chegou em São Paulo na última segunda-feira, 19, vindo da China. No início do mês o Instituto tinha informado a paralisação no envase por falta do IFA. De acordo com nota do governo, serão produzidas 5 milhões de doses do imunizante com a quantidade de matéria-prima recebida. Além do envase, os insumos também passarão pelos processos de rotulagem, embalagem e controle de qualidade dos frascos. As novas entregas de vacina para o Ministério da Saúde devem acontecer na primeira semana de maio. Desde janeiro, o Butantan já enviou mais de 41 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações.