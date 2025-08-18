‘Vamos acabar com a guerra, é o que Zelensky e Putin querem’, diz Trump

Republicano disse que em uma ou duas semanas será possível dizer se o esforço para colocar fim da Guerra da Ucrânia vai funcionar ou não

EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Foto divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump (à direita), encontrando-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (à esquerda), no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que em em “uma ou duas semanas será possível dizer se o esforço para colocar fim da Guerra da Ucrânia vai funcionar ou não”. “Pode dar certo ou não, mas temos de dar nosso melhor”, afirmou em frente do ucraniano Volodymyr Zelensky e de seis líderes europeus convocados à Casa Branca para uma cúpula em miniatura, três dias após o republicano receber Vladimir Putin para uma cúpula no Alasca. Reunidos para discutir o fim da guerra, os líderes dissera que o que todos querem é o fim da guerra da Ucrânia que acontece desde fevereiro de 2022. “Nós vamos parar essa guerra. A guerra vai acabar, esse senhor quer, Vladimir Putin quer”, afirmou o republicano na abertura do encontro, pouco antes das 13h20 (14h20 em Brasília).

Nesta segunda-feira (18), Trump disse que Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz. “Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente”, afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca. “Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro”, disse.

Durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca Trump, mostrou ao presidente ucraniano um mapa da Ucrânia intitulado “Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia”, que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa. Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto. “É um bom mapa”, disse Trump. “Estou pensando em como recuperá-lo”, respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula